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【內房危機】龍湖確認營運正常 到期商票已全數兌付

股樓投資 23:04 2022/08/10

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在周三(10日)因商票逾期傳聞而大跌16%的藍籌內房股龍湖集團(00960)，表示並不知悉導致股份價格偏離市場異常波動的任何原因。集團同時確認營運正常，具備充足的可動用現金儲備。公司的未經審核營運數據及新增土地儲備情況每月通過聯交所及公司網站及時發佈，及時履約境內外到期債務及票據，同時於二級市場積極回購公司債券。另外，公司到期商票都已經兌付，沒有任何逾期支付。

【阿里巴巴9988】阿里中移動等入股 美遊戲軟件商Unity內地合營  詳情請看【下一頁

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

市場日前一度傳出，龍湖商票出現逾期的情況，然而當時已有內媒引述接近龍湖的知情人士指出，龍湖去年已不開商票，沒有商票逾期，傳聞純屬造謠。上海票據交易所票據信息披露平台亦無顯示龍湖存在無商票逾期情況。

瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份  詳情請看【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 李尚毅

龍湖集團（00960） 港股

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