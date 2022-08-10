【藍籌股】創科實業：電動工具業務MILWAUKEE目標最少增長兩成

▲ 【藍籌股】創科實業進一步擴大電動工具業務 未來3年內有關系列產品數目増倍

創科實業 （00669） 行政總裁Joseph Galli表示，集團電動工具業務績優，旗艦品牌MILWAUKEE業務錄得逾26%銷售額增長，於北美及歐洲銷售額分別增長25%及23%，他以按年增長20%作為MILWAUKEE年內銷售額的最低目標，並有信心成績最終會超過目標。

Galli表示，MILWAUKEE的M12、M18，以及MX FUEL產品系列均在工業無線電動工具市場中佔有率第一位；而RYOBI ONE+系統產品在美國家庭滲透率達42%，在DIY無線市場中佔有率亦是第一位，因此計劃於未來3年內把各系列的產品數目增1倍。

他指，受疫情影響，其地板護理及清潔業務銷售額合符預期地減少，按年減少16.4%至4.72億美元，他預計，下半年仍會維持差不多的銷售額，但不會跌至2019年4.06億美元的水平。

另外，集團今年上半年自由現金流虧損為2億美元，去年下半年為10億美元正數，Galli預計，今年下半年集團的現金流將會恢復至正數。

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實習記者：張巧怡