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【比亞迪1211】比亞迪升2%　據報已供貨刀片電池予Tesla　最快8月底出產搭載車輛

股市 09:24 2022/08/11

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【比亞迪1211】比亞迪據報已供貨刀片電池予Tesla　最快8月底出產搭載車輛

有內媒指，比亞迪 （01211） （深：002594）所供應的刀片電池已經交付Tesla（美：TSLA）位於德國柏林的超級工廠，這也是Tesla首座應用比亞迪電池的超級工廠，預計搭載比亞迪刀片電池的Tesla 車輛最快可以在1個月內，即8月底至9月初出產下線。報道又引述消息人士指，上海超級工廠暫時還沒有使用比亞迪電池的計劃。

比亞迪現升1.7%，報284.4元。

據報比亞迪及Tesla均沒有回應事作，但報道引述多位知情人士確認上述消息。目前，Tesla柏林超級工廠主要生產Model Y，意味比亞迪刀片電池會首先搭載在一部分Model Y上。

今年6月初，比亞迪集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波接受訪問時承認，比亞迪將為Tesla提供電池，但當時沒有透露具體的時間表，他表示，「我們很佩服特斯拉，跟Elon Musk也是好朋友，馬上也準備給他（特斯拉）供電池，大家都是朋友關係。」

但其後Tesla否認消息，比亞迪將為Tesla供應電池的採訪影片也被刪除。

【開市追揸沽】美國CPI出爐大市點走 

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【比亞迪1211】比亞迪彈高近3%　7月新能源汽車銷量增2.2倍至近16.3萬輛　全年銷量累計增2.9倍

【比亞迪1211】比亞迪今起召回逾5萬輛唐DM電動車　車輛動力電池包托盤有進水風險

編輯：李哲毅

港股 美股 比亞迪股份（01211） 比亞迪（深：002594） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 上海 柏林 Tesla

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