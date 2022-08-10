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【字節跳動】TikTok 電商上半年商品交易總額超過10億美元　超越去年全年水平

股市 21:17 2022/08/10

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【字節跳動】TikTok 電商上半年商品交易總額超過10億美元　超越去年全年水平

有內媒指，字節跳動旗下TikTok 電商在 2022 年上半年的 GMV （商品交易總額）已超10億美元（約78億港元），與其在2021 年全年的水平相當。其中，印尼市場的月均 GMV達 2 億美元（約15.6億港元）；英國市場月均GMV 達2400萬美元（約1.9億港元）。

報道分析指，相對競爭對手，TikTok 電商的規模仍然有限。 SEA（美：SE）旗下電商Shopee 2021 年 GMV 已超 600 億美元（約4680億港元）；阿里巴巴曾披露，截至 2021 年 9 月，旗下的電商平台 Lazada GMV 達 210 億美元（約1638億港元）。

TikTok電商增長得益於東南亞擴張

報道指，TikTok 電商在上半年實現較快增長，除了本身基數較小外，還得益於其在東南亞的擴張。報道引述TikTok 電商消息人士稱，2021 年底開始，TikTok 印尼電商在重點加大了招商力度後，每個月的商家入駐率實現了快速增長；今年 4 月又逢齋月，這是印尼人一年中網購頻率最高的時間段，TikTok 電商藉此開啟了一輪大促活動吸引用戶。

上半年，TikTok 電商還先後於泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、新加坡上線了本土與跨境業務，TikTok 對新加入的賣家免除了一個月平台佣金，以及 1% 的支付通道費用，上述五國已能夠為 TikTok 電商在東南亞貢獻至少五成 GMV。

TikTok 電商客單價普遍較低 面臨國際品牌引進難問題

TikTok 電商團隊今年定下5 年內實現 4700 億美元GMV 的目標。但成立近 30 年的亞馬遜（美：AMZN）淨銷售額在 2021 年才破了 6000 億美元。

報道稱，TikTok 電商目前的客單價普遍較低。以印尼市場為例，TikTok 電商在這裡的客單價僅為 2至3美元（約15.6至22.4港元），且用戶群多為 18至-24 歲年輕人。不過 TikTok 電商否認了上述情況。和電商成熟度更高的市場相比，東南亞無論是直播和短視頻的內容質量整體落後，市場培育難度很大。招商上，TikTok 電商還未解決國際品牌引進難的問題。

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編輯：李哲毅

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