【百年誌慶】信銀國際推「百年有禮」公眾活動　送出1500份禮品

▲ 信銀國際推「百年有禮」公眾活動，送出1500份禮品。

信銀國際由即日起至9月5日推出「百年有禮」線上線下公眾活動，送出1500份禮品，以慶祝百年誌慶。「百年有禮」以中信銀行（國際 ）「百年同行，以信致遠」為題，包括於8月連續3星期於官方Facebook 專頁舉行3輪有關「信念」、「信任」、「信心」的互 動有獎遊戲，以及9月以流動宣傳車與港、九、新界多區市民互動並派發禮品。

該行將於8月10至16日進行「百年有禮」線上第一輪互動有獎遊戲 。只需於信銀國際Facebook專頁觀看百周年宣傳片，為遊戲帖文讚好及在評論區留言回答「一直以來在工作、學習或家庭等方面堅持的信念」，首100位合資格參加者可獲購物袋乙個，當中首50位合資格參加者更可同時獲贈無線充電器乙個。

信銀國際表示，第二及第三輪互動有獎遊戲以及9月流動宣傳車的活動詳情，將於稍後公佈。

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責任編輯：余倩敏