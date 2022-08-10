【三星發布會】Galaxy Watch5、Galaxy Watch5 Pro　電池續航力增15%

三星（Samsung）於香港時間今（10日）晚上9時，舉行Galaxy Unpacked 2022線上發布會。除了兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，三星還推出智能手錶Galaxy Watch5及Galaxy Watch5 Pro系列，以及新無線耳機Galaxy Buds2 Pro。

本報記者日前也搶先實試Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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Galaxy Watch5及Galaxy Watch5 Pro均搭載AMOLED藍寶石玻璃屏幕，取消實體錶圈設計。而兩款手錶的電池續航力均比上一代有所提升，其中Galaxy Watch5的電池容量增加了13%；Galaxy Watch5 Pro則相較於Galaxy Watch4大幅提升了60%。

【三星發布會】Galaxy Unpacked 2022兩大主角 Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4現身

Galaxy Watch5設有40mm及44mm版本：

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Galaxy Watch5配備Samsung獨有的BioActive感應器，通過單一芯片結合光學心率、心電圖和生物電阻抗分析三個健康感應器，提供心率、血氧水平、壓力水平等測試讀數，用戶可以通過手錶監測血壓和查看心電圖。另外，Galaxy Watch5系列可以提供身體恢復數據，包括劇烈運動後的心率，以及根據汗水流失量建議相應所需的飲水量作補充。

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至於Galaxy Watch5 Pro，就是Galaxy Watch系列中專為熱愛戶外活動的用戶而設的新產品。三星首次在Galaxy Watch中添加GPX越野導航功能，用戶可以於遠足時紀錄路線，並透過Route Workout在Samsung Health應用程式上與其他戶外愛好者分享。用戶還可以下載遠足或單車路線圖作比賽訓練用途，或融入於日常的運動習慣當中。遠足或騎單車時，也會提供轉彎提示功能（Turn-by-turn directions）以及追溯功能（Track back），幫助用戶原路返回。

同場另有無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro：

Galaxy Buds2 Pro體積較上代縮小15%，提供石墨黑、木棉白和薰衣紫三種配色。

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值得一提的是，所有產品的香港發售日期以及定價將在稍後公布。

記者：張寶燕、曾曉汶