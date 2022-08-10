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【MPF】積金局：去年3月發現蓮香樓僱主拖欠強積金　正為約40名僱員追討未清還欠款

股市 20:36 2022/08/10

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積金局表示，去年3月發現蓮香樓僱主拖欠強積金，正為約40名僱員追討未清還欠款。

蓮香樓周二凌晨突宣佈結業，積金局指留意到最近有關蓮香樓結業及其僱主懷疑拖欠員工強積金的報道。積金局表示，早於2021年3月，接獲強積金受託人匯報有關蓮香樓僱主拖欠強積金的違規情況。局方隨即介入及跟進，並已成功為47名僱員追討2021年2月至7月及10月至12月共9期、涉及38.2萬元的強積金欠款。

積金局指，有關跟進工作仍在進行，局方正繼續為約40名僱員追討仍未清還的欠款，包括就2021年8月至9月及2022年1月至2月涉及約元20萬元欠款，提出民事申索，以及就2022年3月至7月涉及約18元萬的欠款，準備進行民事申索。

該局又呼籲任何人士如懷疑僱主涉及強積金違規，應透過熱線2918 0102 或電郵mpfa@mpfa.org.hk與積金局聯絡。

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責任編輯：余倩敏

退休金 結業 強制性公積金計劃管理局 強積金

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