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【香港科技探索】香港科技探索低位反彈7%　HKTVmall 7月訂單總交易額6.31億、按年增速放緩至12%

股市 15:40 2022/08/11

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【香港科技探索】HKTVmall 7月訂單總交易額6.31億　按年增速放緩至12%

香港科技探索   （01137）   公布旗下電商平台HKTVmall 7月營運數據，上月總商品交易額（GMV）6.31億元，按年增幅進一步放緩至11.5%，而按月增2.4%。7月份曾於HKTVmall 購物的獨立客戶數量達53.3萬戶，按年增10.6%，按月增3.7%。

香港科技探索低位反彈7.1%，報4.82元。

香港科技探索指，新冠疫情不確定性導致消費者意欲及經濟脆弱，但HKTVmall 7月份繼續保持穩定業務表現。

以日均表現計，HKTVmall 上月日均訂單總商品交易額2040萬元，按年增11.5%，按月跌0.5%；平均每日訂單數量約4.74萬張，按年增16.7%，按月增2.2%；平均訂單值為430元，按年跌4.4%，按月跌2.8%。

重溫上月營運數據，可閱覽【下一頁】

【開市追揸沽】美國CPI出爐大市點走 

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記者：宋佩恩

港股 電子商貿 香港科技探索（01137） HKTV Mall HKTV

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