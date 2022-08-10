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【三星發布會】兩大摺機Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4現身　8月26日海外開售（多圖＋有片）

科技 22:43 2022/08/10

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摺機近年成功在市場掀起熱潮，即使面對疫情、全球供應鏈危機等，摺機出貨量仍有望持續增長。作為摺機市場領頭羊的三星（Samsung）於香港時間今（10日）晚上9時，舉行Galaxy Unpacked 2022線上發布會。一如外界所料，三星推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4。

本報記者日前也搶先實試Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4均採用高通（Qualcomm）最新推出的芯片Snadragon 8+ Gen 1，同時是今年Android陣營手機搭載最高效能的芯片。兩機的整體外觀，均與上一代幾乎相同。

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Z Flip4增冰川藍色　增加快速指令圖示

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免手持操控　不用展開手機就能夠完成多項工作

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Galaxy Z Fold4:

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三星表示，兩款摺機將於8月26日，在指定市場開售。Galaxy Z Flip4維持售價999美元（約7,840港元）起，增加512GB儲存版本；Galaxy Z Fold4則售1,799美元（約14,120港元）起，是次亦加入1TB儲存版本，加上原有的256/ 512GB版本，選擇彈性更大。香港上市日期及售價則有待公布。

記者：張寶燕、曾曉汶

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