  • 27°C
香港時間 : 2022810日 (三) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BIG4】德勤：今年ESG收入倍增 擬未來3年投資逾10億元於發展轉型 相關團隊增近1倍員工

理財智慧 16:01 2022/08/10

分享：

分享：

愈來愈多投資者將環境、社會和企業管治（ESG）等可持續投資觀點及數據納入投資流程。德勤表示ESG業務發展迅速，期望今年ESG收入倍增，並計劃在未來3年投資逾10億元於發展綠化及科技，而ESG的相關團隊將增近1倍員工。

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，該行今年收購了一家專門研究低碳數據的諮詢公司「低碳亞洲」，主要協助企業編撰披露重點，以及更有系統地儲存相關數據，尤其是中小企。ESG業務發展迅速，期望今年相關收入按年倍增，而ESG團隊將增近1倍至近百名員工。他又稱，本港去年發行綠債規模按年增4倍，相信未來會繼續以幾何級數增長。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

至於本港人才流失問題方面，德勤亦表示過去數月受疫情、移民潮影響，確實面對相關問題。不過，由於本港整體經濟好轉，加上防疫政策逐漸獲放寬，近來人才流失問題有所改善。

德勤去年展開人才培訓計劃，擬於未來3年投資逾10億元，聚焦於數碼轉型、可持續發展、智慧城市等範疇，預料屆時本港相關的專業人員將增逾66%至5000名。

【WFH】全球遙距工作指數出爐  一文看清十大適宜遙距工作地區 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
ESG 收購 數碼轉型 可持續投資 可持續發展 德勤 移民 智慧城市 亞洲 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大型招聘】年前曾大舉裁員數千人 國泰：未來18至24個月招聘逾4000名前線員工 前空姐：人工要加到原本水平才考慮
【大型招聘】年前曾大舉裁員數千人 國泰：未來18至24個月招聘逾4000名前線員工 前空姐：人工要加到原本水平才考慮
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活
【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬
【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款