【BIG4】德勤：今年ESG收入倍增 擬未來3年投資逾10億元於發展轉型 相關團隊增近1倍員工

愈來愈多投資者將環境、社會和企業管治（ESG）等可持續投資觀點及數據納入投資流程。德勤表示ESG業務發展迅速，期望今年ESG收入倍增，並計劃在未來3年投資逾10億元於發展綠化及科技，而ESG的相關團隊將增近1倍員工。

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，該行今年收購了一家專門研究低碳數據的諮詢公司「低碳亞洲」，主要協助企業編撰披露重點，以及更有系統地儲存相關數據，尤其是中小企。ESG業務發展迅速，期望今年相關收入按年倍增，而ESG團隊將增近1倍至近百名員工。他又稱，本港去年發行綠債規模按年增4倍，相信未來會繼續以幾何級數增長。

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至於本港人才流失問題方面，德勤亦表示過去數月受疫情、移民潮影響，確實面對相關問題。不過，由於本港整體經濟好轉，加上防疫政策逐漸獲放寬，近來人才流失問題有所改善。

德勤去年展開人才培訓計劃，擬於未來3年投資逾10億元，聚焦於數碼轉型、可持續發展、智慧城市等範疇，預料屆時本港相關的專業人員將增逾66%至5000名。

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責任編輯：龍紀瑩