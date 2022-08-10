【理財智慧】哈佛大學教授也推介的儲錢大法 一文了解何謂「50/20/30」儲蓄

相信每位讀者都會有自己的人生目標，不外乎與「衣食住行」有關，例如置樓與買車等，但為了達成目標，首先要學會儲蓄和省錢。現時坊間都有不少適合不同人士的儲蓄方法，包括放在不同的帳號作不同用途，當中都將大部分的錢用於儲蓄和投資。但以下便會介紹由哈佛大學教授推介既可以儲蓄又可以消費的儲錢方法「50/20/30」儲蓄，是一個相對輕鬆的儲蓄方法。

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儲錢先省錢

其實要儲錢，一定要明白「用得其所」的作用，相信讀者從每日工作出門口前一刻已經在消費，包括水費電費等，基本都與「衣食住行」有密不可分的關係。在本專欄已經多次建議要善用應用程式或銀行APP去計算每月開支和分佈，以了解自己甚麼是必須消費，甚麼是非必需消費，應該盡量避免過度消費在無用的東西上，反而應該善用資源在投資上，包括投資於自己或資產上。

投資三角形

在投資中，有一個著名的三角形理論，三角形分別為「回報、風險、流動性」，這裏的流動性是指資產的變現能力，而回報和風險的高與低則是一個相對比較的概念。在投資中往往要平衡這三個關鍵因素，就現時而言，應該未有一款「同時滿足三樣願望」的投資產品，總要在其中作出取捨，如果追求低風險與高流動性，但回報低，可以考慮活期存款、如果追求高回報和高流動性，但風險高則可以投資於股票、如果追求高回報和低風險，但流動性低則可以投資於政府年金讀者可因應個人需要選擇合適自己的產品。

「50/20/30」儲蓄

這個是由哈佛大學教授Elizabeth Warren提出，主要是多年來參考家庭消費而提出。主要把收入分為三個不同份額，把50%列為必要支出、30%為非必要支出、20%為儲蓄投資。「必要支出」即車費、飲食、租金等開支，為每月「硬掘」開支、「非必要開支」為旅遊、網購、社交支出等、最後的「投資儲蓄」包括但不限於不同類型投資或者修讀課程。當然每個儲蓄計劃都應該具彈性，因為50%為必要支出，份額有點高，因此可以作彈性調整，例如增加於投資儲蓄的比例；減少用於不必要開支的比例，以更快達成理想的投資目標。

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記者：陳佳恩