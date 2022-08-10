銀債4厘息值抽？即睇專家點分析 股市 19:45 2022/08/10 分享： 分享： 政府發行350億元銀債，保底息加碼至4厘，今輪銀債值抽嗎？獨立股評人唐牛指難找到4厘回報又穩陣不用蝕的投資，銀債值得抽，放銀行亦不能有這個水平的息率，宜用部份資產抽，至於抽多少，估計不會抽得多，最多十多手至20手，可作為資產配置做。足本分析→【按此】 *美國CPI周三出爐大市點走？立即重溫《開市追揸沽》* 責任編輯：何美澄 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 電訊收息股懶人包 3大中資電訊+香港電訊6823收息策略分析速覽 今日 電訊收息股懶人包 3大中資電訊+香港電訊6823收息策略分析速覽 騰訊700短期將見底？短炒、造淡、蟹貨部署一覽 今日 騰訊700短期將見底？短炒、造淡、蟹貨部署一覽 國泰293走勢似飛機起飛 唐牛教你邊個價位入手最值博 今日 國泰293走勢似飛機起飛 唐牛教你邊個價位入手最值博 中移動941績前策略部署：炒兩大因素 宜分注買入賺8厘息？ 今日 中移動941績前策略部署：炒兩大因素 宜分注買入賺8厘息？ 滙豐005四大原因值得睇好 唐牛教你滙豐點炒 今日 滙豐005四大原因值得睇好 唐牛教你滙豐點炒 你可能感興趣 電訊收息股懶人包 3大中資電訊+香港電訊6823收息策略分析速覽 今日 18:56 電訊收息股懶人包 3大中資電訊+香港電訊6823收息策略分析速覽 騰訊700短期將見底？短炒、造淡、蟹貨部署一覽 今日 17:39 騰訊700短期將見底？短炒、造淡、蟹貨部署一覽 國泰293走勢似飛機起飛 唐牛教你邊個價位入手最值博 今日 14:14 國泰293走勢似飛機起飛 唐牛教你邊個價位入手最值博 最新專欄文章 更多 電訊收息股懶人包 3大中資電訊+香港電訊6823收息策略分析速覽 今日 電訊收息股懶人包 3大中資電訊+香港電訊6823收息策略分析速覽 騰訊700短期將見底？短炒、造淡、蟹貨部署一覽 今日 騰訊700短期將見底？短炒、造淡、蟹貨部署一覽 國泰293走勢似飛機起飛 唐牛教你邊個價位入手最值博 今日 國泰293走勢似飛機起飛 唐牛教你邊個價位入手最值博 中移動941績前策略部署：炒兩大因素 宜分注買入賺8厘息？ 今日 中移動941績前策略部署：炒兩大因素 宜分注買入賺8厘息？ 滙豐005四大原因值得睇好 唐牛教你滙豐點炒 今日 滙豐005四大原因值得睇好 唐牛教你滙豐點炒 投資推介 投資策略 債券種類 銀色債券 CPI