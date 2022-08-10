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銀債4厘息值抽？即睇專家點分析

股市 19:45 2022/08/10

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政府發行350億元銀債，保底息加碼至4厘，今輪銀債值抽嗎？獨立股評人唐牛指難找到4厘回報又穩陣不用蝕的投資，銀債值得抽，放銀行亦不能有這個水平的息率，宜用部份資產抽，至於抽多少，估計不會抽得多，最多十多手至20手，可作為資產配置做。足本分析→【按此

*美國CPI周三出爐大市點走？立即重溫《開市追揸沽》*

責任編輯：何美澄

欄名 : 3分鐘睇股

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