【美食節2022】美食博覽8月11日開鑼　參展商料生意額可升1倍

▲ 受訪的參展商均表示，對消費券提振作用感期待，更有參展商料生意額可按年升1倍。（陳國峰攝）

美食博覽將於明日（11日）起，一連5天於香港會議展覽中心舉行。適逢市民剛領取新一輪消費券，受訪的參展商均表示，對消費券提振作用感期待，更有參展商料生意額可按年升1倍。

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售賣即食雞煲的樂婷媽媽，其創辦人梁小姐表示，是次為第2次參展，對今年銷情感樂觀。預計相比上年，生意額可有1倍升幅。她解釋，「市民已適應疫下的生活，新常態下有不少消費者傾向購買即食包回家烹煮，加上剛領取消費券，花費應較豪爽。」

在展位播放雞啼聲

由於展埸仍不設試食，梁表示，「我們除了會現場烹煮雞煲以香味吸引市民外，亦會在展位播放雞啼聲，以嗅覺及聽覺來吸引消費者。」

該企今年以原價188元的1元鮑魚雞煲作招徠，每日限量發售10個，另外，會場的產品比門市正價產品便宜數十元，亦會加送贈品。同場更設有夾公仔機，料可吸引消費者眼球。

以貓山王榴槤月餅作主打

▲ 參展逾20年的高格行，其負責人蘇國良則預料，該企的馬來西亞貓山王榴槤月餅最受歡迎。（陳國峰攝）

參展逾20年的高格行，其負責人蘇國良則預料，該企的馬來西亞貓山王榴槤月餅最受歡迎，料銷情與以往相若。該企同樣以1元限量貓山王月餅作招徠，首3日每日首30位消費者可以此優惠價購得產品。

蘇相信，「消費券可推動市民的購買意欲，會展站開通亦對展商有一定幫助。」他反映，臨近中秋，月餅對市民有吸引力，故該企今年以月餅作主打產品，料應有不少消費者專門入場購買相關產品。

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記者：李智美