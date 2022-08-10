【分析｜地產股】葉劉倡免內地買樓人士DSD　大行：建議倘成真　首年樓市成交量或最多增一成　偏好呢幾隻地產股

行政會議召集人葉劉淑儀早前接受彭博訪問時稱，考慮免除內地置業者的「雙重印花稅（double stamp duty, DSD）」提振經濟，雖她及後澄清有關建議只屬新民黨意見，財政司司長辦公室發言人亦稱沒就考慮放寬物業印花稅作出相關討論，且沒有任何相關計劃，令地產股表現昨日「空歡喜」一場，惟有大行發表報告，認為倘免內地置業者DSD的建議落實，首年樓市成交量或最多有10%增長。

美銀證券表示，從港府近期改變政策，允許居港的非永久性居民有資格獲得第二階段的消費券所見，認為葉劉就樓市辣招提出的調整，是符合政府政策方向，故在某些時候是可能會發生。

該行指，過去7年，通過優才計劃來港人數累計僅6,034人，這些專業人士可能是香港私人住宅的潛在買家，即使葉劉的建議獲採納，由於買家印花稅（BSD）仍存在，他們需支付額外的15%買樓，直到他們居港滿7年後有資格獲得永久居留權。假設這些專業人士每人都有一個私人住宅單位的需求，只要優才計劃規模不縮減，一年的樓市成交量可能會有7%至10%增長，以後每年的交易量會有2%至3%增長。理論上，這些潛在的買家不會增加房屋需求，因為他們已是香港居民，一旦他們買了樓，會棄租目前單位。但實際上，他們可以幫助支持樓價，因為他們的家庭收入普遍高於平均水平，更有能力買樓。

美銀證券：買家印花稅短期內不太可能取消

該行指，若取消BSD，內地人（包括目前不在香港居住的人）只需支付普通的從價印花稅，就可以立即購買。據該行調查，相信內地人的需求會非常大，特別是考慮到香港的樓市相對於內地的潛在買家來說規模很小，但鑑於迄今為止相對溫和的樓價調整，認為短期內不太可能出現這種情況。

該行維持預計若樓價跌近20%，港府將開始「減辣」，但有可能預先對已居港的非永久居民進行部分放鬆，總稅率從30%降至15-19.25%。該行對香港地產商維持冷淡，認為地產股估值低廉，資產負債表普遍強勁，但相信買樓需求今年下半年減弱，因按揭利率準備更迅速上升，但投資者對需求方措施的任何部分放鬆的預期，可能會支持股價。

美銀證券偏好資產負債表強勁、有股票回購支持的長實集團 （01113） ；有防禦性基本面的領展 （00823） ；以及具邊境重開概念的太古 （00019） 和希慎 （00014） 。

瑞銀：倘有印花稅取消 新地、恒地會跑贏大市

瑞銀發表報告，指回顧2011年第4季，內地買家佔市場總成交量14%、佔市場總成交金額24%，而去年第4季，相應佔比僅分別是10%、14%。若有任何印花稅取消，相信這對地產商來說是積極的催化劑，在未來私人住宅土地供應持續緊張下，擁有豐富土地儲備的地產商新地 （00016） 和恒地 （00012） 將跑贏大市。

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編輯：胡學能