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【電腦展】電腦通訊節下周舉行　商戶料生意升一成

商業 19:32 2022/08/10

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香港電腦通訊節2022將於8月19日至22日舉行，商會預料今屆銷售額在消費券帶動下可與去年持平。（資料圖片）

由香港電腦商會舉辦的「香港電腦通訊節2022」將於8月19日至22日假灣仔會展舉行，展商數目逾200間，大會亦安排「激安大購賞」，有$1路由器、最新Nothing Phone手機$599等。除了消費零售及電競遊戲外，亦增強B2B配對及數碼轉型專區，協助小中企面對營商新常態。

【3+4檢疫】旅行社：港人查詢計畫10月後外遊　惟機票價格企硬

香港電腦商會主席許健生表示，數碼轉型專區以B2B商貿配對為主，有約70間初創及資訊科技公司參展，協助中小企在疫下數碼轉型及進行商業配對。展區會有不同研討會及商務交流區，另順勢舉辦「WEB 3.0峰會2022」探討業界發展。

另一「5G及綠色科技生活區」展區，由香港電器及電子設備回收協會（HKWRA）舉辦，展示本地學生解決環境問題創意，以及本地科技與電訊公司的綠色生活方案，推廣創新綠色科技及環境、社會和管治（ESG）發展。

《明日戰記》NFT、手遊及周邊發售

面向消費者的主題展區，有電競遊戲及元宇宙體驗區，有多場電競賽事及遊戲試玩、展示元宇宙概念的下一代互動應用體驗。現場將有電影《明日戰記》NFT和手遊試玩及精品發售。電腦節的「激安大購賞」今年會繼續舉辦，市民有機會以超抵價購買科技產品如最新手機、電視、電腦系統等。

各參展商並看好今年入場人次及消費券效應，2000Fun預期銷售會更勝動漫節，會場將有限量福袋及優惠；ASUS(HK)亦看好筆電銷售升3至4成，會推出限量筍價電競筆電。TP-Link相信今年市民對Wi-Fi 6E網路產品需求大，料較去年有1成銷售增長。電腦商會預料今屆銷售額在消費券帶動下可與去年持平，維持3.3億港元。

【歐盟制裁】俄航空公司遭歐盟制裁飛機零件　只好自拆飛機2架拚成1架

記者:王浩賢

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