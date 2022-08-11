【業績｜藍籌】創科實業績後大彈一成　上半年純利按年增1成　中期息增派12%至每股95仙

▲ 【業績｜藍籌】創科實業上半年純利按年增1成 中期息增派12%至每股95仙

藍籌電鑽股創科實業 （00669） 公布中期業績，上半年收入按年增加10%至70.34億美元；毛利率連續第14個上半年度錄得增長，按年増0.5個百分點至39.1%；純利按年增10.4%至5.78億美元。創科實業擬派中期息每股95港仙（約12.23美仙），按年升11.8%。

創科績後大彈一成，報96元。

以業務劃分，按當地貨幣計算，集團電動工具業務銷售額增長14.9%至66億美元，其中旗艦品牌MILWAUKEE業務大幅跑贏市場，錄得25.8%銷售增長。另一方面，地板護理及清潔業務則受需求放緩及客戶縮減庫存所拖累，銷售額跌17.8%至4.72億美元。集團指，會在短期內減少有關業務開支及降低庫存量，同時繼續為未來發展更多新產品。

展望未來，集團表示，將繼續投資於突破性的充電式技術，在未來數年將生產數百款嶄新充電式產品。此外，集團將致力開發具潛力的新業務，如MILWAUKEE個人安全裝備（PPE）產品系列，以進一步促進增長。

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實習記者：張巧怡