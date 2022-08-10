【業績】時富金融中期虧損增逾八成至3500萬元　實惠母企時富投資上半年扭虧賺超過400萬元

▲ 時富金融中期虧損按年擴大逾八成至3500萬元，實惠母企時富投資扭虧賺超過400萬元。

時富金融 （00510） 公佈，截至6月底止6個月淨虧損約3500.4萬元，較去年同期擴大逾八成；收益約3570.6萬元，按年跌36%。不派中期息。

經紀收入減少約 45.7%至約1400萬元，財富管理服務收入增加 33.8%至約990萬元。另外，利息收入減少 46.1%至809.2萬元，因孖展融資利息及 IPO 孖展融資有所減少。另外，集團確認期內減值撥備約660萬元。

至於零售商實惠母公司時富投資 （01049） ，中期扭虧賺422.8萬元，收入跌5.9%至6.32億元。單計實惠，期內收入6.28億元，溢利淨額100萬元，按年分別跌6%及增加66.7%。同樣不派中期息。

時富投資表示，為抵銷疫情對實惠業務的負面影響，已採取多項措施盡量減低營運成本，並與業主協商租金寬免。集團又將更多資源集中投放於線上渠道，以部分彌補線下銷售額的下跌，網上銷售較去年同期飆升超過50%。

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責任編輯：余倩敏