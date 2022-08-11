加州華裔女醫生被指毒害丈夫 鏡頭揭沖飲品加通渠水

美國加州一名華裔男醫生早前向法院申請保護令，稱遭到同為醫生的華裔妻子毒害。男醫生更向法院提交閉路電視片段，指出鏡頭拍攝到妻子多次在他的飲品内加入通渠水，使其出現胃潰瘍等症狀。

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45歲皮膚科醫生Yue Emily Yu上周四（4日）遭加州爾灣（Irvine）警方拘捕，而她53歲的丈夫、放射科醫生Jack Chen翌日向法院申請家庭暴力禁制令，並指控妻子上月試圖3次毒害自己。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 ▲ 兩人寓所 ​​​​​​

根據Jack提交的文件，他與妻子Emily結婚10年，今年3月及4月時發現飲品内有化學品味道，而且離奇出現潰瘍、胃炎和食道炎的症狀。

他開始懷疑Emily，更決定安裝一個閉路電視鏡頭監視家中廚房的情況。

Jack提交閉路電視片段，指Emily在7月11日至18日期間，最少3次從廚房水槽下位置取出一樽通渠水，並將通渠水倒入為他沖的檸檬水内。

兩夫婦更育有一對分別7歲及8歲的兒女，Jack更指控Emily及岳母口頭、身體及情感上虐待他與一對子女。

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Jack在文件中聲稱妻子會以「該死的混蛋」（f**king asshole）等稱呼來侮辱他，妻子也只會向子女轉述要求他做哪些工作，避免和他溝通並盡量減少他的存在感。

他形容妻子的育兒方式圍繞著大吵大鬧、辱駡、毆打、推撞、拉扯和情感虐待。他更指控Emily感到沮喪時，會對著子女用中文講「去死」及「該死的愚蠢」（f***ing stupid）。

他聲稱Emily曾因女兒3歲時弄濕床而打她，更曾經在兒子兩歲時打他的頭和手。

Emily的代表律師則表示，Emily絕對明確否認曾毒害丈夫或任何人，也沒有虐待兩名子女，指Jack在妻子被捕同時提出離婚和爭取子女撫養權。

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責任編輯：鄭錦玲