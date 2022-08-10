【基金視野】霸菱：中港股票整體環境利好　惟短期內仍可能出現波動

霸菱中港股票投資總監方偉昌表示，經濟活動復甦及額外刺激措施為中國股票市場提供利好環境，但短期內可能仍然出現波動。

繼中國最新的一波疫情受控後，經濟活動再度迅速恢復。政府一直積極致力於恢復受封城影響而中斷的生產及供應 鏈營運，霸菱認為央行採取鴿派立場及加快部署基建投資等支持性的財政及貨幣政策有望為宏觀經濟的持續改善帶來支持。儘管未來疫情仍然是一項潛在的風險，但隨著中國經濟重啟，霸菱亦預計國內的消費活動將從疫情相關封城限制中恢復及正常化。與此同時，針對互聯網企業及房地產市場的監管政策有所放寬，可能幫助中國經濟實現其 2022年雄心勃勃的增長目標。

另一方面，由於受到通脹壓力及鷹派央行政策的影響，外部需求預計會減弱，特別是來自美國及歐洲的需求，有可能對出口型製造業造成不利影響。然而，這亦可能在一定程度上緩解商品價格的壓力，預計令中國整體經濟受惠， 特別是成本上升後需承受更高價格的企業。此外，還有許多因素可能會帶來意外的利好，包括美國可能會降低或取消對進口商品徵收關稅、美國鷹派貨幣政策有所緩和，或俄烏戰爭有所降溫。

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隨著中國企業公佈第二季業績，中國股票市場於未來數月可能仍會容易受到波動的影響。然而，投資者情緒在逐漸改善。霸菱亦預計會有進一步的刺激措施推出，為中國經濟及市場帶來支持。而近期實施的監管政策旨在實現中國 經濟增長的長遠可持續發展，可能會帶來新一輪的結構投資性機會。在此背景下，我們利用近期市場波動之機，對估值已經回落至合理水平的優質企業進行建倉。

展望今年餘下時間，從「由下而上」基本因素的角度來看，霸菱繼續看好中國股票，特別是在因寬鬆政策而令2021年下半年出現低基數效應的情況下。隨著經濟活動逐步正常化，可持續增長、供應鏈自給自足、科學及技術創新以 及生態意識等結構性趨勢很可能將繼續顯現。霸菱認為這些因素應利好新基礎建設、國內消費、醫療保健、科技本土化及可持續發展等行業及主題的中長線前景。與此同時，一些中國企業亦受惠於環球經濟復甦，包括多家商品製造商。然而，並非這些行業的所有企業都有同樣的表現。因此，採取以基本因素驅動的「由下而上」選股方式仍然是駕馭該市場的關鍵。

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責任編輯：黃苑筠