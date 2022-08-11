【中概股】諾亞控股破底後大彈7%　赴港第二上市未滿月　即部署轉換為港美雙重主要上市

▲ 【中概股】諾亞控股赴港第二上市未滿月 即部署轉換為港美雙重主要上市

再有香港第二上市的中概股計劃轉換為香港雙重上市！7月13日才在聯交所第二上市的財富管理公司諾亞控股 （06686） （美：NOAH）宣布，董事會批准公司尋求轉換為香港聯交所主要上市（雙重主要上市）的動議，董事會亦授權高級管理層進行相關準備工作，並採取必要程序以完成主要轉換。

諾亞控股昨日破底跌6.4%後，今日大彈7%，報257.8元。

諾亞控股指出，主要轉換完成後，公司的普通股及美國存託股將繼續分別於香港聯交所及紐約證券交易所買賣，且仍可互換。主要轉換取決並受限於公司遵守聯交所上市規則的情況，及自香港聯交所取得必要的批准，未來會披露有關主要轉換的任何重大更新及進展。

早前阿里巴巴 （09988） （美：BABA）及嗶哩嗶哩 （09626） 相繼申請由香港二次上市轉換為港美雙重主要上市。

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責任編輯：李哲毅