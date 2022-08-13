【三星摺機實測】Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4改良操作體驗　增快捷設定功能

三星（Samsung）本周三（10日）晚上舉行Galaxy Unpacked 2022線上發布會，推出兩款新摺機Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4，兩款智能手錶Galaxy Watch 5、Galaxy Watch 5 Pro，以及無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro 2。本報記者日前也搶先實試Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

Galaxy Z Fold4外觀一覽：

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摺機近年成功在市場掀起熱潮，作為摺機市場領頭羊的三星，是次繼續配合大眾的工作、娛樂需求等，進一步改善兩款摺機的操作體驗。記者試用Galaxy Z Fold4時發現，今次新機最大的改變，首先是拿上手的感覺，已明顯比歷代的Z Fold摺機輕巧。根據官方表示，該機款比上一代輕巧了8克，重263克。

打開摺機後，亦見到邊框收窄了，以及屏下相機進一步一體化，隱藏度更高。

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相機規格一直是消費者選購手機的關鍵考量之一，因此三星是次也升級了新摺機的相機配置。

是次Galaxy Z Fold4的主鏡頭，雖然並非外界預料的1億像素，但就由上代的1,200萬像素升級至5,000萬像素，而且配備3倍混合光學變焦以及30倍極遠變焦。至於具體攝影效果，則有待在香港上市時，再作詳細測試！

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Galaxy Z Flip4外觀一覽：

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Galaxy Z Flip4在機面屏幕上作出最大更新，可在摺疊中進行多項操作，例如：快速指令的圖示由3個增至6個、利用語音轉化文字或表情圖案等快速回覆信息、使用Samsung Pay付款等。

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記者認為，是次Galaxy Z Flip4最特別的地方，除了新增冰川藍配色，（另有Bora紫、石墨黑、杏桃粉，共4種配色），機面屏幕介面還可以使用自製Gif或15秒短片，在這些細節之處突顯出手機設計更個人化，令用家感覺產品更別樹一格。

三星為本周摺機大戰揭開序幕，Motorola、小米亦緊隨其後，分別推出moto razr 2022、MIX Fold 2。對上述摺機有興趣的讀者，也可留意以下摺機比拼：

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記者：曾曉汶、張寶燕