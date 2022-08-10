【私募基金】吉安資本「吉安新出行基金」　成功募資1.63億美元

吉安資本管理有限公司周三（10日）宣佈完成旗下「吉安新出行基金」的募資。該基金為吉安資本推出的首個私募基金，募資總額達1.63億美元。

吉安新出行基金在2021年初發行，旨在投資業內具顛覆性的公司，以推動更潔淨、安全和互聯互通的新出行模式。得益於吉安資本的產業背景及廣泛網絡，該基金對智能汽車、汽車電動化、智慧城市和新材料等領域的投資有獨到見解。

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吉安資本聯合創始人兼首席行政官林昵指：「吉安資本一直專注於投資有助於重塑全球交通產業的資產。借助我們股東的大力支持，吉安資本深入結合行業知識和對行業生態的獨特見解，識別出能為投資人帶來最大化收益的最佳投資機會。吉安新出行基金的投資標的都是電動化和低碳新出行基建的先行者。」

吉安資本聯合創始人兼首席行政官Hrvoje Krkalo說：「在充滿挑戰的募資環境下，吉安新出行基金仍得到投資者非常正面的反饋，反映出市場對於投資新出行和低碳交通領域濃厚的興趣。」他補充：「我們的基金投資於已具有完善商業化計劃的業內先鋒企業，其中已投項目已錄得豐厚的回報。」

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責任編輯：黃苑筠