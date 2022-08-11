▲ 【香港樓市】瑞銀：撤銷任何樓市「辣招」對本港地產商屬正面催化劑 新盤銷情佳料短期樓價已見底

行政會議召集人葉劉淑儀的免除內地買樓人士雙重印花稅的建議，雖被政府否認進行相關討論，但市場普遍指「減辣」有助提振本港樓市。瑞銀認為，若撤銷任何樓市「辣招」，對本港地產商將屬正面催化劑，因內地買家在辣招推出前（2011年第四季），佔本港住宅成交量及成交額分別為14%及24%，但2021年第四季成交量及成交額分別降至10%及14%。

瑞銀稱，買家印花稅（BSD）及雙倍印花稅（DSD）大幅增加內地買家置業的成本，2013年一、二手住宅物業成交量及成交額，分別較2011年低約31%及41%。瑞銀考慮到疫情防控措施逐漸放寬，本港逐步向國際市場開放，未來數年料有較大機會出現內地專才流入，支持買樓需求。

瑞銀表示，加息、樓花供應增加及本地人口外流憂慮下，今年來反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）累跌4%，但近期新盤大手降價後，新地及恒地的新盤單位上周末近售罄，或意味樓價短期已見底，而基於樓花供應下降，美國潛在減息及內地買家加快入市等因素下，預期2023年樓市基本面會有輕微改善。

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編輯：陳韻妍