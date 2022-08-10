【數據中心】報告：僅14%企業為IT基礎設施　實施全生命周期可持續發展計畫

▲ 施耐德電氣香港關鍵電源業務總監李永堂（左）及產品市場經理伍少蓮（右）指出，香港市場對數據中心的需求日益增長。（陳卓賢攝）

香港是全球第6大數據中心市場，其市場規模預計於2027年將達到40億美元（約313億港元），帶動本地對數據中心的需求日增。由於數據中心配備大量伺服器，所以能源消耗也很高，但有報告指出，僅14%企業為這類IT基礎設施實施全生命周期可持續發展計畫，作為提高源及營運效率的措施。

IT研究機構451 research向全球1,100名IT專業人員進行調查，發現26%企業表示有為旗下數據中心等IT基礎設施，安排全生命周期的可持續發展計畫；但就只有14%企業正在採取行動實現相關計畫。報告更指出，22%企業沒有將可持續發展作為主要業務重點，儘管他們可能有提高特定營運效率的措施。

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施耐德電氣香港關鍵電源業務總監李永堂表示：「根據調查結果，可持續發展是數據中心行業的首要議程，所有數據中心都必須實現可持續性、高效率、高適應力及具抗逆力。」他指出，到2025年，香港預計需要110萬平方米的土地，用於數據中心建設；但土地稀少且租金高昂是不爭的事實，而旗下的「微型數據中心」（EcoStruxure Micro Center），正好能解決這一痛點。

「微型數據中心」是將電源、冷卻系統、機架和管理合而為一，可支援任何環境中的分布式IT網絡部署。在機櫃內，已配備各種IT基礎設施，包括遙距監察、管理、服務、保安、不間斷電源供應系統（UPS）、配電和冷卻裝置等，適用於身處不同環境的邊緣和物聯網應用。

UPS採用鋰電池 續航力多3倍

此外，所採用的新型UPS（APC Smart-UPS）配備了鋰電池，其續航力較傳統閥控鉛酸（VRLA）電池的UPS多3倍，而且電池壽命長達8至10年，減低更換及電池的人力成本，從而降低「總擁有成本」（Total Cost of Ownership, TCO）。

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施耐德電氣香港產品市場經理伍少蓮就提到，自動化及實時監控，對企業管理數據中心是很重要，而旗下的EcoStruxure IT DCIM軟件，可讓用戶無論身在何處，也能透過雲端系統，實時監察多個UPS裝置，以獲得數據導向的優化建議。再者，該軟件也提供自動化及定制化報告，簡化預防性維護流程，從而減少故障側機和縮短平均修復時間。

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記者：陳卓賢