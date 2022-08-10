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【阿里巴巴9988】阿里中移動等入股 美遊戲軟件商Unity內地合營

股樓投資 19:09 2022/08/10

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美國遊戲軟件巨頭Unity (美：U)公布，將建立合資企業Unity中國以更好地滿足中國創作者社區的需求，其中阿里巴巴（09988）及中國移動（00941）等本地合作夥伴將參與投資該合資公司。Unity表示，Unity中國的投後估值為10億美元即約78億元，參與投資的合作夥伴還包括吉比特（滬：603444）、米哈游、OPPO、佳都科技（滬：600728）及抖音集團等。阿里全日下跌1.8%收報87.95元，中移動上升1.1%收報51.8元。
　
瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份  詳情請看【下一頁

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

Unity將保留Unity中國的多數股權和控制權；Unity中國還將成為Unity全球產品和服務在中國地區的獨家經銷商，並將於短期內開始為遊戲開發者構建其核心產品的本地定制版本，包括旗艦產品Unity編輯器的中國版。

較早前外電引述消息人士報道，Unity準備分拆中國部門，以求在全球最大的遊戲市場內地擴張業務。知情人士指出，Unity分拆中國業務是希望將軟件用於更多領域，比如智能城市建模、工業設計、元宇宙。與Unity商討的潛在投資者已在元宇宙領域進行大量投資。

【國泰293】錄近20億元燃油對沖收益 國泰上半年虧損收窄至50億元  詳情請看【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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【基金視野】霸菱：中港股票整體環境利好　惟短期內仍可能出現波動
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