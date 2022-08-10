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長實維港．星岸撻訂戶重售　成交價比五年前低逾600萬

股樓投資 18:10 2022/08/10

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香港加息在即，各區二手樓均見蝕讓買賣，但豪宅市場仍錄成交。由長實（01113）發展、已屆現樓的紅磡維港．星岸，日前招標售出一伙撻訂單位。據成交紀錄冊資料顯示，屋苑第3座15樓B室，實用面積1,328平方呎，四房兩套間隔，早前以2,958萬元易手，實用呎價約22,274元。 

值得留意的是，上址原於2017年8月以3,586.5萬元易手，但買家於今年5月撻訂（見下圖）。換言之，上址最新成交價較五年前平逾600萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 維港‧星岸 紅磡 撻訂 長實

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