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【內房危機】九倉吳天海：部分城市有轉趨穩定跡象惟整體市況未回穩　關注內房市場會否出現根本性變化

股市 17:52 2022/08/10

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【內房危機】九倉吳天海：部分城市有轉趨穩定跡象惟整體市況未回穩　關注內房市場會否出現根本性變化

內房市場年初至今大幅向下，九倉 （00004） 主席吳天海指，內房發展商今年賣樓比去年差了很多，部分原因與疫情有關，影響起樓及賣樓活動，同時部分內房開發商出現財政困難，買家置業信心亦疲弱，雖然部分內地城市有轉趨穩定跡象，惟整體市況仍未回穩，需繼續密切關注。

九倉數年前已放慢內地物業投資

吳天海稱，九倉數年前已放慢內地物業投資，並沒有購入新地皮發展，目前即使個別城市轉趨穩定，但亦不急於再投資，會看清楚情況才決定會否加快賣樓步伐，因市場初回暖，急於賣樓也並非好事情。

吳天海：港樓市「辣招」已實施約十年、檢討也是無可口非【下一頁】

他透露，過去一、兩年，投資內地新地皮的投資者大部分為國企，私人企業投資的數量不多，除因缺乏財力投資外，即使有能力，也想先看清楚情況才下決定，故港資企業於過去一至兩年都未有買新地皮。

九倉中期盈利跌95%至5700萬元、息0.2元【下一頁】

現時不少內房出現財困，需要引入新投資者。吳天海指，九倉多年前已入股綠城中國 （03900） ，目前持股約22%，集團對綠城投資感滿意，暫未有計劃投資其他地產公司。

吳天海稱，內房過去十多年大趨勢是上升，中間偶有局部震盪，但經過去年下半年及今年上半年震盪後，未來要留意市場有否出現根本性變化。「中央數年前已表示「樓用來住，不是用來炒」，相關政策非常堅定，關注內地樓市大方向會否出現轉向。」

更多【內房危機】消息    

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編輯：陳韻妍

港股 九龍倉集團（00004） 疫情 吳天海 內地物業 發展商 綠城中國（03900）

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