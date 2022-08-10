【通貨膨脹】「末日博士」魯賓尼：央行陷債務陷阱　全球進入「大滯脹」時代　

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，全球經濟正進入滯脹時代，各國央行試圖使貨幣政策正常化，最後或令自己陷入困境。

魯賓尼周二（9日）在一篇專欄文章寫道，世界經濟正在經歷一場徹底的體制變革。宣告過去幾十年經濟體享有的低通脹、高增長和溫和衰退的「大穩健」時代結束。全球經濟進入「大滯脹」時代，與「大穩健」相反，一個高通脹、低增長、高債務和可能出現嚴重衰退的時代。

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魯賓尼說，全球經濟體的負債率較以前高，央行面臨潛在的失敗。他稱，央行陷入了「債務陷阱」，即任何使貨幣政策正常化的嘗試，都將導致債務負擔激增，引發大規模破產、連鎖金融危機以及對實體經濟產生影響。

魯賓尼認為，在大滯脹期間，任何傳統資產組合的兩個組成部分，即長期債券和美國及全球股票，都將遭受損失，可能會蒙受巨額損失。據其早前預測，股市可能暴跌多達50%。

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責任編輯：黃苑筠