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Johnny Depp傳再同Dior合作 收7位數美金繼續代言香水

環球社會熱點 09:05 2022/08/11

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美國荷里活男星尊尼狄普初被指涉嫌家暴時，一眾著名品牌紛紛暫停與他合作，惟獨著名奢侈品牌Dior例外。尊尼狄普贏得官司後，亦帶動代言Dior香水銷量。據報尊尼狄普再與Dior簽訂合同，是次報酬更高達7位數美金。

Amber Heard據報賣樓籌錢賠償 離婚時放棄近1.3億 【下一頁】

美國八卦新聞網站《TMZ》報道，尊尼狄普（Johnny Depp）已經和Dior簽訂為期數年的新合同，繼續擔任品牌旗下Sauvage香水的代言人，並指新合同價值7位數美元。

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Dior雖然未有回應報道，但其官方Instagram帳戶周一（8日）卻上載數張尊尼狄普在巴黎演唱會後台彈吉他的照片。Dior帖文亦有標識尊尼狄普，並在配文中表示對方無所畏懼但具人性化表現，就如Sauvage香水一樣。

前度控Johnny Depp贈安眠藥再求歡 活於暴力世界 【下一頁】

自從尊尼狄普於2017年開始為Dior代言後，Sauvage香水銷量不斷攀升。時裝資訊網站The Business of Fashion（BoF） 更指，Sauvage銷量已超越法國奢侈品品牌Chanel等，成全球最暢銷的香水。

Dior和尊尼狄普的合作關係曾經歷不少風浪，包括尊尼狄普2019年為Sauvage香水拍攝廣告被指涉及挪用美國原住民文化。尊尼狄普在2020年被指家暴時，Dior亦一同被指摘。但尊尼狄普今年勝出與前妻Amber Heard的誹謗案後，不少民眾紛紛購買Sauvage香水表態支持。

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責任編輯：李俊儀

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