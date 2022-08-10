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【新股IPO】蘇新美好生活服務2152明日起招股 入場費約4848元

股樓投資 18:15 2022/08/10

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內地城市服務及物業管理服務提供商蘇新美好生活服務（新上市編號：02152）將於周四（11日）至下周二（16日）招股，公司計劃全球發行共2500萬股H股，其中90%為國際配售，10%於本地公開發售；招股價介乎8.6至9.6元，以每手500股計，一手入場費約4848元；8月24日掛牌；交銀國際擔任獨家保薦人。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

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蘇新美好生活服務是次招股將引入3名基石投資者，合共認購4,340萬元等值股份，佔超額配售權行使前發行規模約19.1%。此外，該股是次集資所得，其中約30%將用於選擇性收購為商業物業提供城市服務及物業管理服務的其他物業管理公司；約30%用於戰略性投資於垃圾集運中心及為垃圾集運中心提供營運及管理服務的公司；約23%用於擴大及豐富公司的物業管理服務；約4%用於進一步開發公司的智能物業管理系統；約3%用於培養人才；餘下約10%為一般營運資金。

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記者：張以正

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