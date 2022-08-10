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【3+4檢疫】旅行社：港人查詢計畫10月後外遊　惟機票價格企硬

商業 17:27 2022/08/10

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有旅行社反映，這幾日亦接到顧客查詢政策細節，計劃10、11月外遊。（資料圖片）

港府本周公布縮短抵港人士的隔離日數，由8月12日起，從海外地區或台灣抵港人士將以「3+4」模式進行檢疫。有旅行社反映，這幾日亦接到顧客查詢政策細節，計劃10、11月外遊。

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在新安排之下，抵港人士只需在檢疫酒店隔離3天，其後居家醫學監察4天。在醫學監察期間，抵港人士可以外出，僅不得進入涉及不佩戴口罩或羣組活動的高風險場所，以及其他需要重點保護的處所。

金怡假期首席營運總監陳曉楠透露，自政府公布消息後，這幾日亦有顧客查詢隔離政策，及了解到外地的機票價格。她對情況感樂觀，大多查詢的客人是在計劃10月、11月的檔期外遊。不過，由於目前具體安排仍欠清晰、客人亦需時規劃假期，故暫未有落實行程。

對日本旅行團卻步？

陳又指，除了泰國、英國及加拿大亦是熱門地點，一來因為檢疫政策較寬鬆，二來港人欲到當地探親或讀書。被視為不少港人「鄉下」的日本，則尚未完全開放入境限制。對於習慣自由行、自駕遊的顧客而言，訪日的吸引力略減。

而且，現時航班較疫情前少很多，可容納的乘客人數亦有限制，令機票價格居高不下。以往泰國的經濟艙為例，售價為2000至3000元左右。陳曉楠直言，除非航空公司增加航班，否則價格難以回落。

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記者：葉泳珊

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