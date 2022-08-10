▲ 【香港樓市】吳天海：港樓市「辣招」已實施約十年、檢討也是無可厚非 「最初推出辣招的原因，今天是否存在」

行政會議召集人葉劉淑儀周二指，新民黨提議政府可以考慮豁免內地買樓人士的雙重印花稅，雖然政府否認進行相關討論，但九倉 （00004） 主席吳天海認為，現時本港樓市「辣招」已實施約十年，檢討也是無可厚非，「最初推出辣招的原因今天是否存在，是否需要修改，值得去檢討」。

吳天海指，葉劉淑儀提出的豁免內地買樓人士雙重印花稅，只是其中一個方案，可能未來本港的樓市辣招不用特別針對某一種買家，「全面性些也可以，大家拎出來傾下」。

政府於2012年推出買家印花稅（BSD），稅率劃一為樓價15%；至2013年，政府再推出雙倍印花稅（DSD），稅率為基本稅款的雙倍，若以最高基本印花稅率4.25%計，連同BSD，非本港買家置業需付樓價23.5%印花稅。2016年，政府再提高雙倍印花稅，稅率劃一為樓價15%，即非本港買家置業，合共需付樓價30%印花稅。

對於本港樓市前景，吳天海表示，樓市走勢要留意供應增加，供樓利息上升，市民購買力能否維持等多個因素。

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編輯：陳韻妍