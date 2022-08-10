  • 27°C
香港時間 : 2022810日 (三) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港樓市】吳天海：港樓市「辣招」已實施約十年、檢討也是無可厚非　「最初推出辣招的原因，今天是否存在」

Hot Talk 17:26 2022/08/10

分享：

分享：

【香港樓市】吳天海：港樓市「辣招」已實施約十年、檢討也是無可厚非　「最初推出辣招的原因，今天是否存在」

行政會議召集人葉劉淑儀周二指，新民黨提議政府可以考慮豁免內地買樓人士的雙重印花稅，雖然政府否認進行相關討論，但九倉 （00004） 主席吳天海認為，現時本港樓市「辣招」已實施約十年，檢討也是無可厚非，「最初推出辣招的原因今天是否存在，是否需要修改，值得去檢討」。

葉劉淑儀：考慮免除內地買樓人士「雙重印花稅」【下一頁】

吳天海指，葉劉淑儀提出的豁免內地買樓人士雙重印花稅，只是其中一個方案，可能未來本港的樓市辣招不用特別針對某一種買家，「全面性些也可以，大家拎出來傾下」。

銀河聯昌：港府有大量空間放寬樓市政策、對港樓前景看法中性【下一頁】

政府於2012年推出買家印花稅（BSD），稅率劃一為樓價15%；至2013年，政府再推出雙倍印花稅（DSD），稅率為基本稅款的雙倍，若以最高基本印花稅率4.25%計，連同BSD，非本港買家置業需付樓價23.5%印花稅。2016年，政府再提高雙倍印花稅，稅率劃一為樓價15%，即非本港買家置業，合共需付樓價30%印花稅。

對於本港樓市前景，吳天海表示，樓市走勢要留意供應增加，供樓利息上升，市民購買力能否維持等多個因素。

相關文章：【香港樓市】李澤鉅：香港將會加P籲買家量力而為　本港住宅樓市需求仍強勁

相關文章：【香港經濟】陳茂波：展望下半年外圍環境仍欠佳　加息不會令樓市急速下滑

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
港股 九龍倉集團（00004） 香港物業 樓價 吳天海 新民黨 印花稅 香港 DSD BSD
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分析｜阿里巴巴】孫正義從阿里巴巴「撳」多少錢？軟銀上季減持阿里要點睇？
【分析｜阿里巴巴】孫正義從阿里巴巴「撳」多少錢？軟銀上季減持阿里要點睇？
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【銀色債券2022】銀色債券8月23日起開售、保證息加碼至4厘　中銀：認購多於30手是穩妥做法（第二版）
【港股市況】中國CPI、PPI遜預期　恒生指數全日跌392點　中移動逆市升1%　龍湖挫16%藍籌最差（不斷更新）
【港股市況】中國CPI、PPI遜預期　恒生指數全日跌392點　中移動逆市升1%　龍湖挫16%藍籌最差（不斷更新）
【颱風消息】天文台：木蘭開始遠離本港　3號強風信號會至少維持至下午6時
【颱風消息】天文台：木蘭開始遠離本港　3號強風信號會至少維持至下午6時
【美股期貨】7月CPI數據公布前　道指期貨微跌2點、納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】7月CPI數據公布前　道指期貨微跌2點、納指期貨跌近0.1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌110點失2萬關　美團ADR低港1.3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌110點失2萬關　美團ADR低港1.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款