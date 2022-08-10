【三星發布會】Galaxy Unpacked 2022重點預測　新摺機晚上9點亮相（附直播連結）

三星（Samsung）將於香港時間今（10日）晚上9時，舉行Galaxy Unpacked 2022線上發布會。綜合外媒近日預測，Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會上將有兩大主角，包括摺疊手機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4。同場還預計有兩款智能手錶Galaxy Watch 5、Galaxy Watch 5 Pro，以及無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro 2。

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摺疊手機近年掀起熱潮，三星電子總裁盧泰文最近亦趕在發布會前，在官網專欄發表對摺機的見解，預計全球摺機出貨量持續增長。回顧2021年，全球摺疊屏幕手機出貨量直逼1,000萬部，對比2020年增幅超過300%。所有三星摺機用戶當中，有7成選擇較小巧的Flip系列，3成則選用大屏幕Fold系列。

整體外觀對比上代 幾乎相同

據外媒預測，Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4將採用高通（Qualcomm）最新推出的芯片Snadragon 8+ Gen 1，同時是今年Android陣營所搭載最高效能的芯片。兩機的整體外觀，均與上一代幾乎相同。

知名爆料達人Steve Hemmerstoffer（@OnLeaks）指出，Galaxy Z Flip4的配色選擇將包括黑色、藍色、玫瑰金、淺紫色共4色：

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科技網站9to5Google預計，Galaxy Z Flip4 8GB/128GB儲存版本，約為1,080歐元（約8,650港元）。

Galaxy Z Fold4的更新重點則為鏡頭升級：

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後置鏡頭：

Fold3搭載三個1,200萬像素遠攝、廣角、超廣角鏡頭

Fold4搭載5,000萬像素、1,200萬像素超廣角鏡頭、1,200萬像素望遠鏡頭

屏下鏡頭：

由400萬像素增至1,600萬像素

智能手錶Galaxy Watch 5系列方面，有望內建體溫感應器，充電器則由上一代的5W提升至10W。配色除了黑、白、銀3色，還有淡藍色和紫色可選。

無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro 2則具備IPX7防水認證等級、主動降噪，以及支援最新的藍牙5.3技術，改善連接和可靠性、降低功耗並減少設備的延遲。並有灰色、白色及紫色3色選擇。

外媒消息指，Galaxy Buds Pro 2將定價229.99美元（約1,805港元）。根據三星香港官網目前顯示，Galaxy Buds Pro售價為1,698港元，即比上一代高出約107港元。

責任編輯：張寶燕

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