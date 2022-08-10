日揆岸田文雄改組内閣 為長期執政顧及派系平衡

日本首相岸田文雄周三（10日）改組内閣及自民黨高層，近半數内閣成員為首次入閣。官房長官松野博一及外相林芳正等要員留任原職，濱田靖一再出任防衛相接替已故前首相安倍晉三胞弟岸信夫。有指岸田今次改組顧及了自民黨内派系平衡，以實現長期執政。

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新内閣名單19人當中，官房長官松野博一、財相鈴木俊一、外相林芳正、經濟再生大臣山際大志郎及國土交通大臣齊藤鐵夫留任原職。濱田靖一則接替岸信夫第二度出任防衛相，岸信夫改任首相輔助官。

新內閣將抗疫及應對通脹視為當務之急，加藤勝信第三度出任厚生勞動相。前總務大臣高市早苗出任經濟安全保障大臣，前外相河野太郎則出任數碼大臣。

有9人為首次入閣，包括前參院決算委員長野村哲郎出任農林水產大臣、前官房副長官岡田直樹出任地方創生兼沖繩北方擔當大臣、眾議員小倉將信出任少子化對策擔當大臣。

自民黨最大派系安倍派與第3大派系麻生派各有4人入閣，茂木派和岸田派各有3人入閣。支持野田聖子的二階派有兩人入閣，濱田靖一也曾支持野田聖子。

岸田安排曾與安倍關係密切的高市早苗出任經濟安全保障大臣，被視為顧及保守派的信號。

日媒分析指岸田今次考慮各派系意向及平衡勢力，以各派系的入閣待命組（編按：眾院當選5次以上或參院當選3次以上而無內閣經驗者）為主敲定入閣名單，包括安倍派的西村明宏和岡田直樹、茂木派的野村哲郎和秋葉賢也都得以入閣。

再加上部分自民黨議員與「世界平和統一家庭聯合會」有聯繫，內閣支持率急跌，岸田被指試圖改組内閣來挽救民意。

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至於自民黨高層方面，麻生太郎留任自民黨副總裁，茂木敏充也留任幹事長。選舉對策委員長遠藤利明轉任總務會長，遠藤在去年自民黨總裁選舉中擔任岸田的選舉對策總部長，深受岸田信任。

曾為安倍親信的萩生田光一也獲任命為自民黨政調會長，他也被視為安倍派的熱門接班人。

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責任編輯：鄭錦玲