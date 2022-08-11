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【新股IPO】蘇新服務2152今日起招股　一手入場費4848.4元（第二版）

新股IPO 07:36 2022/08/11

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蘇新服務2152周四起招股　一手入場費4848.4元

蘇新美好生活服務 （新上市編號：02152） 今日（8月11日）起招股，全球發售2500萬股，招股價介乎8.6至9.6元，最高集資2.4億元，一手500股，入場費4848.4元，交銀國際為獨家保薦人。

蘇新服務將在8月16日截止認購，預計8月24日掛牌。

公司非執行董事張俊表示，由於疫情防控原因，部分企業工廠暫時關閉，租賃物業需求下降，因此公司今年首四個月存量資產的出租率較去年同期下跌16.5個百分點，至67.3%。此外，因公司防疫需要，口罩、檢測以及額外加班津貼等開支擴大，但相信疫情並未有對公司業務運營並沒有出現重大不利變動。

公司旗下垃圾集運中心運營的收入不斷增長，截至今年4月底，該分部收入佔比升至12.3%。董事長崔曉東指，目前公司在蘇州的垃圾集運中心業務，最大產能可以每天處理800噸生活垃圾以及50噸大件垃圾，而公司亦計劃繼續擴展垃圾集運中心業務，正在蘇州建設另外一個垃圾集運中心，預計2023年初能夠投入運營，預計三個垃圾集運中心合計可以每日處理1200噸生活垃圾以及50大件垃圾。

蘇新服務計劃將是次集資所得金額的30%用於尋求收購商業物業管理公司；另有30%用於投資垃圾集運中心及相關運營管理服務公司；23%用於擴大及豐富公司的物業管理服務；4%用於進一步開發智能物業管理系統；3%用於人才的培養及保留；10%用於一般業務運營及營運資金。

（第二版更新管理層言論）

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記者：梁安琪

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