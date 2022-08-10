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【九倉業績】 九倉中期少賺95% 內地投資物業近年來首次倒退 為內房存貨撥備20億元

股樓投資 17:12 2022/08/10

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九龍倉集團（00004）公布截至今年6月底止中期業績，營業額82.1億元，按年跌33.5%；營業盈利按年減少19%，至34.8億元；股東應佔溢利5,700萬元，按年下挫94.5%；未計入投資物業重估虧損及其它未變現會計收益／虧損前基礎淨盈利為4.3億元，去年同期為虧損3.6億元。每股盈利2仙，派第一次中期息每股0.2元，按年持平。九倉股價高開低走，收報28.7元，跌2.7%。

同場加映﹕【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

期內，基礎淨盈利4.3億元，去年同期虧損3.6億元，扭虧為盈主要因為發展物業減值撥備淨額減少。期內，香港物業收入減少75%至6億元，營業盈利減少40%至4.1億元，發展物業的成交量及所涉及金額較前一年銳減，僅錄得1宗新銷售，涉及Mount Nicholson一個高層單位。至於內地發展物業方面，收入減少29%至49.9億元，營業盈利減少44%至6.1億元，入賬額主要來自蘇州和杭州的項目，應佔簽約銷售額下跌60%至23億元。

【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴申請在港轉為主要上市 料年底前完成【見下頁

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集團表示，由於內地防疫指控及經濟不景氣，導致內地投資物業組合出現近年來首次倒退，業務除稅前盈利14.8億元，下跌38%，而發展物業除稅前虧損則收窄至16億元。集團指，鑑於最新市況，帳面值高於市場的未售存貨乃「按市價計值」，並已作出近20億元的減值撥備。

同場加映﹕【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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記者：郭秀慧

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減值撥備 營業額 香港物業 九龍倉集團（00004）

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