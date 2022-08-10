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【阿里巴巴9988】軟銀集團：8月起實物結算涉阿里預付遠期合約　涉最多2.42億股阿里ADR、持股權益跌9個百分點（第二版）

股市 17:54 2022/08/10

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【阿里巴巴9988】軟銀集團：8月起實物結算涉阿里預付遠期合約　涉最多2.42億股阿里ADR、持股權益跌9個百分點（第二版）

內地科網巨頭輪流遭主要股東減持，阿里巴巴 （09988） 最大股東、孫正義旗下軟銀集團利用阿里巴巴持股訂立預付遠期合約迂迴減持。軟銀集團最新宣布，提前實物結算預付遠期合約以籌集資金，涉約2.42億股阿里ADR（美：BABA），預計8月中旬開始實物結算、9月底完成。軟銀集團預計，上述交易總收益達4.6萬億日圓（約2,674億港元），持股比例降至14.6%，較6月底時披露的23.7%大幅下降9.1個百分點。

阿里美股盤前跌1.78%，報89.57美元，折合與港股收市87.95港元相若。

軟銀集團：實物交割不會導致交易對手額外出售阿里股份

市場尤其關注軟銀集團減持對阿里股價的影響。軟銀集團預計實物交割不會直接導致金融機構等交易對手向市場出售任何額外的阿里巴巴股票，因為這此涉及預付遠期合約的阿里巴巴股份在最初變現交易發生時已被金融機構在市場上進行對沖。

股市持續充滿挑戰 最佳選擇是實物結算阿里 

軟銀集團承認，目前股市環境充滿挑戰，並且可能會持續很長時間，雖然公司可以選擇以現金、實物或混合模式結算預付遠期合約，但考慮到上述市場環境，公司已確定最佳選擇是以實物方式結算預付遠期合約形式。

交易可消除現金流出擔憂 加強防禦嚴峻市場

軟銀集團稱，通過及早結算這些預付遠期合約，集團能夠消除對未來現金流出的擔憂，並進一步降低與這些預付遠期合約相關的成本，進一步加強集團對嚴峻市場環境的防禦。

4.6萬億日圓稅前收益今季入賬

軟銀集團大手減持阿里後，預計上述交易的稅前收益約4.6萬億日圓，會於9月底止季度入賬，包括

1）使用阿里巴巴持股結算預付遠期合約有關的收益約1.5萬億日圓（約872億港元）；

2）阿里巴巴持股價值重估收益約2.4萬億日圓（約1,396億港元）；

3）衍生品收益約7000億日圓（約407億港元）

此外，軟銀集團會終止確認預付遠期合約相關的2.80萬億日圓（約1,627億港元）的金融負債、3,131億日圓（約182億港元）的衍生金融資產、2,862億日圓（約166億港元）的衍生金融負債。另外，軟銀集團繼續持有的14.6%阿里巴巴股份將按公允價值重新估值並記為投資證券，估計金額約4.8萬億日元（約2,792億港元）。

阿里巴巴發公告指，軟銀提前結算的預付遠期合約涉及最多約2.42億股ADS，每股ADS代表8股普通股， 佔公司已發行股份總數的約9%，上述股份結算完成後，軟銀預計持有公司股份約14.6%。

（第二版加入阿里公告）

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記者：李哲毅

美股 港股 阿里巴巴 孫正義 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）

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