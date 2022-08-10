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【業績】保誠香港受累疫情上半年新業務利潤跌31%　惟客戶留存率仍維持在98%以上

股市 17:15 2022/08/10

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保誠香港受累疫情上半年新業務利潤跌31%。

保誠 （02379） 公佈半年度業績。單計本港市場，按固定滙率計，整體年度保費等值銷售額上半年減少10%至2.27億美元。上半年新業務利潤2.11億美元，按年大減31%；新業務利潤率跌28個百分點至93%。期內保誠香港經調整經營溢利5.01億美元，按年升10%。

集團指出，保誠香港年度保費等值銷售額減少因受第五波疫情影響，但期內在港的銀行保險銷售額增長5%，而其他市場的增幅亦抵銷了本港市場上半年銷售額的下降。

上半年產品組合改進，令本港代理新業務利潤率提高。香港業務客戶留存率方面，期內仍維持在98%以上。

代理仍是集團銷售渠道重要部份

對於本港市場去年上半年新業務利潤減少，集團執行總裁Mark FitzPatrick指是由於利率上升與疫情影響所致，但預計前者影響會減少。

香港花旗銀行前總經理林智剛早前過檔保誠接管香港區保險業務，似乎反映保誠有意擴大銀保渠道。保誠管理層指林智剛熟悉消費者及數碼化，但強調代理銷售渠道仍是集團的重要部份，又指隨著第五波疫情逐漸消退，集團代理活動有所回升。

保誠集團戰略事業群總裁吳立賢表示，基於客戶對健康保障的殷切需求，健康保障產品類別於整體業務的佔比增加5個百分點至30%。她又指，保誠上半年一共錄得20萬宗透過數碼平台完成的交易。

對於集團在港股票交投不活躍，保誠管理層指保誠的估值極低，內含價值也高於其股價，會等待投資者重拾對新興市場股市的胃納並留意該股。

相關文章：

【業績】保誠中期轉賺1.06億美元、新業務利潤跌半成　派第一次中期息5.74美分

記者：余倩敏

 

 

股票 港股 香港 新業務價值
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