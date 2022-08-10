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【消費優惠】8咪半慶祝中染大廈40周年 設小恐龍打卡位 特設三重連環消費賞

理財智慧 17:14 2022/08/10

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中染大廈前身為中國染廠，經過全面翻新及活化工程後，演變為現代辦公大樓及商場「8咪半」。為慶祝中染大廈落成40周年，8咪半首度聯乘本地城景水彩畫家Kelsey Chan呈獻「仲夏藝遊8咪半」，由即日至9月12日期間，小恐龍化身成打卡裝置，與市民探索中染大廈獨有的印染紡織歷史背景。此外，8咪半更特設三重連環消費賞。第一賞是「仲夏消費獎賞禮遇」，由即日起至9月12日，以電子消費滿指定金額，即送硅藻土杯墊或多功能摺疊式收納箱。第二賞為「消費券加碼賞」配合消費券發放，即日起以6大指定電子消費券支付工具消費，即額外賞100元禮券。最後還有壓軸大賞「40周年同賞」，顧客身份證的出生日期只要有齊指定數字，即可免費獲贈200元禮券。

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

8咪半準備了兩款期間限定、可愛畫風和實用兼備的日常好物，分別是硅藻土杯墊以及多功能摺疊式收納箱。由即日起至9月12日，顧客於8 咪半「餐飲」及「購物 / 健身」商戶類別以電子貨幣消費滿600元或以上，即送「伴你飲」硅藻土杯墊乙個；消費滿1,800元或以上，即送「伴你遊」多功能摺疊式收納箱乙個，數量有限，換完即止。

配合第二期消費券發放，8咪半特設「消費券加碼賞」，由即日起，以6大指定電子消費券支付工具消費滿1,800元，除了可換領「仲夏消費獎賞禮遇」的「伴你遊」多功能摺疊式收納箱，更即時額外送「100元餐飲及購物禮券套裝」乙套。

另外，為慶祝中染大廈落成40 周年，由即日起8月28日，逢星期五至日，顧客身份證上的出生「年及月」或出生「年及日」組合內，包含全部指定數字「4」、「8」、「0」，即可免費獲贈「200元餐飲及購物禮券套裝」乙套。

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同場加映：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

 

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責任編輯：羅浩濂

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