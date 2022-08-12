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佩洛西訪台在多方面造成深遠影響

股市 12:00 2022/08/12

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佩洛西竄訪台灣，中國採取了多項反制措施，在多方面造成深遠影響：

對台灣而言，此次事件可能代表著大陸對台政策一個方向性的重大改變。過去，大陸對台政策以惠台讓利為主，希望通過讓台灣得到利益，促進兩地人民的交往，逐步推進和平統一。現在，借助佩洛西竄訪台灣支持台獨的契機，大陸停止了大量台灣產品的進口，事實上改變了過去經濟上對台灣讓利的做法。如果這個新方向持續下去，嚴重依賴大陸的台灣經濟將受重創。

對中美關係而言，此次事件可能代表著中美博弈方式的重大改變。過去，美國每當想給中國施加壓力時，就通過支持台獨、向台灣賣武器等辦法打擊中國。而中國呢，一般對美主要是抗議和譴責，實際反制的行動不多。

不過這一次明顯不同，中國主動升級了對美反制，停止與美國雙邊合作、制裁佩洛西，政治含義相當明顯，就是中國同樣會反擊、傷害美國的利益。

對股市來說，中國通過突破台海中線事實上奪取了台海局勢的主導權，壓縮了美台勾連在台海搞事的空間，中港股市的台海風險較前下降，對中港股市有利。不過中美關係因此次事件對立加深，對中港股市的影響則要複雜一些：

一般來說，由於美國的全球影響力，中美對立會增加中港股市的風險，對中港股市不利。不過由於美國近年不斷增加對中國的壓力，即使中美對立加深，中國面臨的美國壓力未必有明顯增加。另一方面，中國的反制升級有可能具備一定程度以戰止戰的效果，可能增加美國損害中國利益時的代價，令美國收斂一些，減輕對中港股市的不利影響。
 

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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