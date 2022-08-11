【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】全球暖化雷暴威力有增無減 跑山遠足密切留意天氣變化

受全球暖化及本地城市化影響，香港7月份炎熱的天氣打破多項紀錄，包括累積錄得25日熱夜（即當天最低溫度為28度或以上），成為有紀錄以來最多熱夜的月份。在累積相當熱能後，上月底突如其來的大雷雨令不少行山及跑山友大失預算，當天早上天氣突然急速轉壞，並發生有人行山被雷擊致命意外，令人惋惜。根據「WHO CARES天氣」專頁報道，當天總閃電次數逾2萬次，為有紀錄以來7月份最高。最近香港經常出現不穩定的天氣，即使天氣報告預測天晴，又或者天色看似已經好轉，但突然的風雲變色帶來狂風雷雨，隨時會被殺個措手不及，因此及時作出遲些出發或提早離開的決定亦相當重要，要記著夏天的天氣變化可以很大，正所謂「人無事先做到世界冠軍」。

▲ 近年全球雷暴威力強勁，宜加倍小心留意。（圖片來源：世界氣象組織 (WMO) 網站）

根據天文台紀錄，雖然本港雷暴日數沒有明顯增加，今年7月份亦只錄得2天，今天1至7月加起來亦只有14天，去年只是單單7月已14天了！但全球暖化似乎令雷暴的威力有增無減。根據今年年初聯合國世界氣象組織（WMO）資料，2020年4月美國南部曾出現橫跨三個州、全長768公里的超級閃電，打破有史以來的紀錄，長度相等於倫敦至德國漢堡市的距離，好不誇張。而一般閃電持續時間不會超過1秒，但2020年6月位於烏拉圭和阿根廷北部的一道閃電卻持續17.1秒，打破早三年16.7秒的紀錄。

▲ 世界氣象組織在今年年初公佈最長及最持久的雷暴紀綠。（圖片來源：世界氣象組織 (WMO) 網站）

事實上，上星期美國亦發生雷擊意外，四人在白宮廣場一棵樹附近被雷劈中，造成三死一重傷。當地科學家亦指，氣候暖化亦正增加美國雷擊的可能性，根據學術雜誌《Science》的研究，本世紀美國雷擊次數將增加50%，氣温每上升攝氏1度，雷擊次數就會增加12%。

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若在行山途中遇上雷暴應如何是好？根據漁護署的郊野公園遠足安全指引，可以的話立即躲入建築物內，切勿站立於山頂上或接近導電性高的物體，樹木或桅杆容易被閃電擊中，應盡量遠離，以及應遠離鐵欄或其他金屬物體，切勿接觸天線、水管、或其他類似金屬裝置，身上的金屬物品如金飾和手錶亦應暫時除去，並暫時關閉手提電話。由於閃電擊中物體之後，電流會經地面傳開，潮濕地面尤其危險，應蹲著並盡量減少與地面接觸的面積。

▲ 「定點降雨及閃電預報」很有用，平日出門是否要帶雨具亦可看得一清二楚。（圖片來源：「我的天文台」手機app）

我們可以透過閃電及雷聲推斷雷暴的位置，若看見閃光後3秒才聽到雷聲，即雷暴距離大約在1公里左右，只要將閃光和雷聲之間的秒數除3，便可估計和雷暴相距多少公里。如果幾乎同一時間看到閃電及聽到雷聲，即代表雷暴十分接近，就需要立即找地方躲避。

▲ 「閃電位置」可以看到過去半小時的閃電情況。（圖片來源：「我的天文台」手機app）

天有不測風雲，外出跑山或遠足留意天文台最新資訊亦十分重要，除了留意一般的天氣報告之外，定時留意「我的天文台」手機app的「定點降雨及閃電預報」及「閃電位置」亦十分重要，前者可預測未來兩小時的預測下雨及閃電區域，後者則可觀察到過去半小時的雲間閃電以及雲對地閃電的大約地點位置，每五分鐘更新一次，雲對地閃電位置準確度為500米，雖然不是百分百可靠，時間亦可能有滯後，但亦有很好的參考價值。

▲ 隨時可以看到日出日落潮汐漲退的最新資料。（圖片來源：「我的天文台」手機app）

另外，部分山徑有機會因潮漲引發的水淹而未能通過，例如西貢大灘郊遊徑，因此留意天文台的潮汐資料亦很重要。天文台手機app亦提供香港遠足路徑天氣服務，涵蓋多條熱門山徑、郊遊徑及家樂徑，只要輸入出發日期、時間、起點及終點，就能夠提供所途經地方的初步天氣資訊，以作出合適準備。

▲ 使用香港遠足路徑天氣服務，計劃週末遠足行程就更有預算。（圖片來源：「我的天文台」手機app）

天文台早前亦指，受全球暖化及本地城市化影響，本港8至10月的氣溫有明顯長期上升趨勢，預期這3個月的平均氣溫會正常至偏高，而世界各地普遍預測8至10月輸送到華南沿岸的水汽較多，因此預料本港雨量正常至偏多的機會較高。大家亦要加倍留意。

▲ 遠足或跑山記緊打開「我的天文台」手機app的通知，無時無刻接收最新的天氣資訊。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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