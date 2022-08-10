▲ 【數碼貨幣】投資推廣署夥金管局於全球Fast Track計劃2022推出「央行數碼貨幣」領域

投資推廣署及金管局宣布全球 Fast Track計劃2022將增設「央行數碼貨幣」領域，為本地和全球公司提供機會與香港的中央銀行機構合作，促進亞洲及其他地區金融科技的發展和應用。

全球Fast Track計劃由投資推廣署主辦，並由Finnovasia 協辦，為一個一站式的計劃，涵蓋商業配對平台、商業計劃推介比賽和指導環節。

「央行數碼貨幣」領域會邀請銀行、金融科技及科技公司在八個重點範疇提交創新解決方案，當中包括零售層面央行數碼貨幣應用、批發層面央行數碼貨幣應用、可編程貨幣、互用性、私隱、網絡安全、外匯和流動資金管理及離線支付。「央行數碼貨幣」領域由即日起至9月中接受申請。

合資格參加者有機會與金管局進行試點合作

入圍者將晉身「央行數碼貨幣」領域的專屬演示環節並角逐三個獎項，包括最佳應用獎、最佳技術獎和最佳生態獎。所有合資格的參加者還有機會與金管局就研究及試點項目合作，以促進央行數碼貨幣生態系統的未來發展。

金管局首席金融科技總監周文正表示，近年各地央行極積探討央行數碼貨幣，令其獲得一定程度的關注，相信新增設的「央行數碼貨幣」領域會帶來豐碩成果和獨到見解，加深各方對央行數碼貨幣的認識，提升央行數碼貨幣的生態圈。

投資推廣署助理署長吳國才稱，透過讓眾商界領袖與監管機構直接聯繫，這領域能進一步加強全球Fast Track計劃2022，為全球創新者提供全面的一站式支援，鞏固香港作為全球領先金融科技中心的地位。

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責任編輯：李哲毅