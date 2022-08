【小老闆生意經@iM網欄】消費券推優惠 商家大力谷銷情

本周初,港府再向約636萬名合資格市民分期發放第二階段消費券,總額逾300億元。香港財政司司長陳茂波撰文表示,在僅8月7日當天,就有約621萬名合資格市民收到首期2,000港元的消費券。環球經濟前景未明,本地經濟亦面臨下行壓力的同時,有逾100億元的消費力注入本地市場,對本地經濟尤其是零售業有明顯拉動作用。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

刺激本地市民消費

數據顯示,今年4月港府發放的第一階段消費券,當月的本地零售銷售總值即升11.7%,是2月以來零售銷售唯一個月錄得升幅。反映消費券發放對刺激本地消費的確起了正面的作用。另一方面,本地有6間儲值支付工具營辦商支援消費券發放的計劃,據了解,截至今年6月底,香港主要儲值支付平台合共增加約710萬個消費者賬戶及約13萬個商戶用家。

即使上半年本地的零售銷售貨值按年下跌2.6%,惟同期網上銷售貨值卻按年升24%。早前AlipayHK公布第二階段消費券首日(8月7日)的交易數據,整體交易金額較前一日(8月6日)飆升逾130%,即是近3萬人已用完第二階段第一期發放的消費券,其中最大單筆交易金額更超過5萬元。

首日交易增近三成

在多間商戶登記支持下,AlipayHK更為用戶推出大量優惠,首日AlipayHK用戶合共領取超過150萬張商戶優惠券,推動首日消費券用戶交易總金額帶動商戶總交易急增近30%。AlipayHK目前擁有超過330萬活躍用戶,註冊用戶早於2年前超過500萬,是本地最多用戶的電子錢包。可見消費券的發放計劃,直接促進了電子支付工具在本地消費市場的發展。

由於儲值支付工具在各行各業均可應用,消費券發放令很多不同類型的商戶亦可從中受惠。因此,各位商家可配合儲值支付工具推出一些折上折優惠,借此推動店內人流及銷情。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

作者 _Anna (馮文慧)簡介

前 IM 記者,現投身金融行業。白天上班 8 小時,跟一般白領無異,工餘時間則經營網店,從事玩具精品代購生意。愛好旅遊,本身做代購是希望幫補旅費,沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆,在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經 @Anna 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!