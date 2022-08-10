【小老闆生意經@iM網欄】消費券推優惠 商家大力谷銷情

本周初，港府再向約636萬名合資格市民分期發放第二階段消費券，總額逾300億元。香港財政司司長陳茂波撰文表示，在僅8月7日當天，就有約621萬名合資格市民收到首期2,000港元的消費券。環球經濟前景未明，本地經濟亦面臨下行壓力的同時，有逾100億元的消費力注入本地市場，對本地經濟尤其是零售業有明顯拉動作用。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

刺激本地市民消費

數據顯示，今年4月港府發放的第一階段消費券，當月的本地零售銷售總值即升11.7%，是2月以來零售銷售唯一個月錄得升幅。反映消費券發放對刺激本地消費的確起了正面的作用。另一方面，本地有6間儲值支付工具營辦商支援消費券發放的計劃，據了解，截至今年6月底，香港主要儲值支付平台合共增加約710萬個消費者賬戶及約13萬個商戶用家。

即使上半年本地的零售銷售貨值按年下跌2.6%，惟同期網上銷售貨值卻按年升24%。早前AlipayHK公布第二階段消費券首日（8月7日）的交易數據，整體交易金額較前一日（8月6日）飆升逾130%，即是近3萬人已用完第二階段第一期發放的消費券，其中最大單筆交易金額更超過5萬元。

首日交易增近三成

在多間商戶登記支持下，AlipayHK更為用戶推出大量優惠，首日AlipayHK用戶合共領取超過150萬張商戶優惠券，推動首日消費券用戶交易總金額帶動商戶總交易急增近30%。AlipayHK目前擁有超過330萬活躍用戶，註冊用戶早於2年前超過500萬，是本地最多用戶的電子錢包。可見消費券的發放計劃，直接促進了電子支付工具在本地消費市場的發展。

由於儲值支付工具在各行各業均可應用，消費券發放令很多不同類型的商戶亦可從中受惠。因此，各位商家可配合儲值支付工具推出一些折上折優惠，借此推動店內人流及銷情。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

作者 _Anna （馮文慧）簡介

前 IM 記者，現投身金融行業。白天上班 8 小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經 @Anna 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！