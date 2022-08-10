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比利時Häagen-Dazs再召回7款雪糕 發現致癌化學物質

環球社會熱點 17:05 2022/08/10

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早前法國在部分Häagen-Dazs雪糕中驗出致癌物質，本港食安中心亦有要求相關產品下架。現Häagen-Dazs再陷食品安全爭議，比利時宣布再召回7款雪糕，包括雲呢拿口味。比利時當局指，相關Häagen-Dazs雪糕驗出致癌化學物質。

澳洲木瓜膏受污染需緊急回收 消費者應立即停用（附受影響批次名單） 【下一頁】

比利時上周五（5日）已召回10款Häagen-Dazs雪糕，其國家食品安全機構周二（9日）宣布，擴大召回令至另外7款產品。是次受影響的包括桶裝及迷你杯裝產品，食用限期介乎明年3至4月。口味包括雲呢拿、比利時朱古力、夏威夷果仁脆糖（Macadamia Nut Brittle）及果仁糖忌廉（Pralines & Cream ）。

比利時當局敦促已購買相關產品的民眾不要進食，銷毀相關產品，並聯絡通用磨坊（General Mills）申請退款。當局指，在相關產品中發現可導致白血病（leukaemia）及淋巴癌（lymphoma）等癌症的化學物質。

雅培密歇根州嬰兒奶粉廠重開 料可緩解美國奶粉荒 【下一頁】

法國上月在部分Häagen-Dazs產品中驗出可用於殺蟲劑及清潔劑的化學物質2-氯乙醇（2-Chloroethanol），觸發歐盟食品及飼料快速預警系統（Rapid Alert System for Foodand Feed, RASFF）。法國及西班牙都已召回數款Häagen-Dazs雪糕。

通用磨坊上周表示，其中一個供應商提供的雲呢拿香精中含有環氧乙烷（ETO）。

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責任編輯：李俊儀

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