香港加息前夕　太古城連錄蝕讓成交　2019年貨勁蝕212萬

鰂魚涌太古城再錄蝕讓成交，美聯物業范浩軒表示，太古城怡山閣高層F室單位，實用面積685平方呎，三房間隔，有靚裝修，兼位處高層向南，單位光猛實用，原開價1,350萬元放盤，終累減142萬元，減幅超過10%，以1,208萬元易手，實用呎價約17,635元。

資料顯示，原業主於2019年4月以1,420萬元購入上述物業，持貨3年半，現帳面蝕約212萬元，物業期內貶值約15%，若將稅款，買賣佣金計算在內，料損失逾290萬元。

值得留意的是，太古城本月暫錄5宗買賣，至少2宗為蝕讓買賣。日前屋苑天山閣高層F室，實用面積536平方呎，兩房間隔，向南，有雅緻裝修，以950萬元易手，實用呎價約17,724元。原業主持貨3年多，現帳面蝕80萬元，若將稅款，佣金及裝修費等計算在內，料虧損逾150萬元。

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