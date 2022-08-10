【分析｜濠賭股】澳門賭業重新敗給拉斯維加斯？　富瑞料明年才復甦、十一黃金周成下一關鍵

澳門博彩業自回歸後急速發展，博彩收入一度是美國賭城拉斯維加斯數倍之高，惟2020年新冠疲情以來，澳門博彩業營運受阻至今，上月當地出現新冠病毒社區感染個案，需要暫停工商業活動近兩星期，連帶月內博彩收入創2020年疫情以來最低，多家濠賭股第二季業績疲弱。分析指，澳門年內復甦步伐仍然緩慢，同以博彩業為重心的澳門和拉斯維加斯，回復勢頭強勁，兩地正各走極端。

十一黃金周及疫情成關鍵

富瑞最新指出，永利澳門 （01128） 今年第二季度虧損大過預期，反映澳門博彩市場收入疲弱。該行認為，第三季仍然會是個艱難的季度，而且澳門博彩收入目前僅由本地玩家支撐，預期遊客將繼續避開澳門。10月的黃金周假期將會成為關鍵，但仍取決於當地疫情進展。

該行認為，澳門博彩業8月開局緩慢，由於缺乏遊客，本地玩家推動博彩收入僅為每天3600萬澳門元，預計在清零政策下，趨勢將會持續，珠海與澳門之間的每日過境限制，亦會令遊客到訪短期保持在低水平，因此傑富瑞預期行業復甦將推遲到2023年。

富瑞指，永利管理層在電話會議中，表明澳門業務復甦仍具挑戰性，但預計將受到被壓抑的強勁需求推動，加上當地博彩牌照重新招標的規則和時間表清晰，有望進入與以往拉斯維加斯類似的「多元代發展」。

拉斯維加斯復甦勢頭強勁

該行以永利渡假村（Wynn Resorts）澳門和拉斯維加斯業務為例，集團兩地復甦處於兩個極端，永利拉斯維加斯業務的 EBITDA 處於季度歷史高位，甚至高於 2014 年的EBITDA 記錄 40% 以上，而且復甦趨勢在7月份保持強勁，管理層預期8月會有季節性放緩，但到9月又會因團體客回歸再次反彈，故第三季仍會有強勁走勢。

富瑞認為市場對濠賭股正專注於明年開始的復甦，預計到2024年，博彩毛收入（GGR）為每日5.79億元澳門元，為疫情前的60%。該行對永利維持「持有」評級，目標價則由早前4.8元，下調至4.5元。

永利今日收報4.72元，跌3.8%。

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編輯：葉志偉