【聯想 992】 聯想集團首季多賺11% 創季度歷史新高

聯想集團（00992）公布截至今年6月底止首財季業績，營業額169.56億元（美元，下同），按年升0.2%，略高過預期的169.2億元；純利按年升11%，達5.16億元，創首季歷史新高，亦好過預期的4.98億元；按非香港財務報告準則計算，經調整淨利按年增長35%，至5.56億元。每股基本盈利4.39仙。

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期內，淨利潤率按年升29個基點至第一季歷史新高；毛利增長2%，毛利率按年升0.2個百分點至16.9%。集團指，實現淨利潤率翻倍的中期財務目標進度理想。

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集團指，受多個城市封城影響，中國市場收入按年下降11%，個人電腦和基礎設施業務受影響最大，但除中國外，智能設備業務集團的商用個人電腦收入較去年同期增長3%，非個人電腦銷售額增長12%。整體業務上，由個人電腦、平板電腦、智能手機和其他智能設備業務組成的智能設備業務集團，季度收入及溢利同比分別下降3%及2%，經營利潤率達7.5%。

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期內，基礎設施方案業務收入按年增長14%，創下21億元的新收入紀錄，經營溢利按年增加2,200萬元至1,100萬元，年度盈利能力連續8個季度錄得改善。方案服務業務集團收入及經營溢利按年分別升23%及25%，至14.56億元及3.29億元。

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記者：郭秀慧