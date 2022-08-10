  • 27°C
香港時間 : 2022810日 (三) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】檸萌影視9857首日掛牌跌2.7% 一手帳面蝕75元

股樓投資 17:01 2022/08/10

分享：

分享：

檸萌影視（09857）今日首掛牌，股價平開27.75元，交投淡靜，最低曾見26.55元，收市報27元，較招股價27.75元跌2.7%；全日成交僅167萬股，涉資4524萬元。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

該股是次公開發售僅錄得0.81倍認購，未獲認購的部分已重新分配至國際配售，其招股價範圍介乎27.75元至33.3元，並以下限定價；集資所得主要用作進一步擴展IP庫、製作版權劇、拓新興商機、尋求戰略投資及收購機會等。大摩及中金為保薦人。

    點擊圖片放大
    +12
    +11


據弗若斯特沙利文資料，按2021年收入計，騰訊（00700）持股近兩成的獨立劇集製作公司檸萌影視在所有內地同業中排名第四。是次來港上市共發售約1514萬股，並已引入嘉實及海瀾集團兩名基石投資者，合共認購707.18萬股。

同場加映：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
檸萌影視（09857） IPO 港股

上一篇文章

【九倉業績】 九倉中期少賺95% 內地投資物業近年來首次倒退 為內房存貨撥備20億元

下一篇文章

香港加息前夕　太古城連錄蝕讓成交　2019年貨勁蝕212萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
【能源危機】不滿電費加價　英國有人發起「拒交電費」活動　逾8萬人響應
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股
【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬
【有相睇】太古城靚裝兩房劈價200萬沽　2019年樓市高峰期入市　現慘蝕逾150萬
【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活
【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【銀色債券】第7批銀色債券本月23日起認購　保證息率不少於4厘
【銀色債券】第7批銀色債券本月23日起認購　保證息率不少於4厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款