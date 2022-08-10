【新股IPO】檸萌影視9857首日掛牌跌2.7% 一手帳面蝕75元

檸萌影視（09857）今日首掛牌，股價平開27.75元，交投淡靜，最低曾見26.55元，收市報27元，較招股價27.75元跌2.7%；全日成交僅167萬股，涉資4524萬元。

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該股是次公開發售僅錄得0.81倍認購，未獲認購的部分已重新分配至國際配售，其招股價範圍介乎27.75元至33.3元，並以下限定價；集資所得主要用作進一步擴展IP庫、製作版權劇、拓新興商機、尋求戰略投資及收購機會等。大摩及中金為保薦人。

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據弗若斯特沙利文資料，按2021年收入計，騰訊（00700）持股近兩成的獨立劇集製作公司檸萌影視在所有內地同業中排名第四。是次來港上市共發售約1514萬股，並已引入嘉實及海瀾集團兩名基石投資者，合共認購707.18萬股。

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記者：張以正