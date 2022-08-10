【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022　發布會前夕搶先公布售價

摺疊手機市場戰局正式開打，今明兩日三星（Samsung）、Motorola以及小米將會先後舉行發布會，帶來多款新摺機。而Motorola今（10日）就搶先其他廠商，提前公布其新摺機moto razr 2022的售價。

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聯想中國區手機業務部總經理陳勁在發布會前夕，就在微博上宣布moto razr 2022的售價為5,999人民幣（約6,970港元）起，並表示：「moto razr 2022肩負著為折疊屏正名的使命而來，要建立折疊屏旗艦的體驗標準，在屏幕、性能、影像系統、續航、交互體驗等方面，均不妥協。」

雖然陳勁未有透露任何手機規格詳情，但綜合過往報道及傳聞，moto razr 2022內屏為6.7吋，最高支援144Hz刷新率；外屏則為2.7吋的橫向屏幕，擁有天氣、出行、快遞、日曆、通勤建議、AI健康、聯繫人、相機、錶盤9大快捷設定圖示。另外，moto razr 2022也會搭載Snapdragon 8+ Gen 1旗艦處理器，也會採用第三代星軌轉軸、X軸線性馬達、杜比雙揚聲器等，並支援19個5G頻段和27個4G頻段。至於moto razr 2022廬山真面目，就有待Motorola明天在發布會上公布。

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責任編輯：曾曉汶

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