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【懷舊潮牌】80年代潮牌ESPRIT重返香港？ 銅鑼灣設期間限定店 再推8.20免費乘電車

理財智慧 13:01 2022/08/10

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服裝品牌ESPRIT於70年代引入香港，但於2020年中，ESPRIT母公司思捷環球宣布將關閉包括香港在內的56間亞洲區分店，當時就此告別香港。不過近日ESPRIT宣布重返香港，於銅鑼灣設期間限定店，並舉辦免費乘電車活動。

ESPRIT 推出位於銅鑼灣的期間限定體驗館 「love,esprit」，現正宣布正式開幕，大眾可參觀場內的展覽區，了解品牌的歷史和轉變，亦可一覽全新服裝系列，從中挑選心儀服飾，品牌的吉祥物 Joy the Dolphin 更將於體驗館隆重登場，為品牌啓動的一系列的企劃。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

另外，ESPRIT 將在下星期六（20日）推出免費電車乘車日活動，以慶祝品牌重返香港，而活動當天所有電車車長都會著用 ESPRIT 服裝。

自ESPRIT今年 4 月在首爾推出快閃店，另一家快閃店將於銅鑼灣開業。ESPRIT表示，雖然現時重點仍將放在電子商務上，但希望在主要的亞洲市場至少開設一間實體店。ESPRIT現已在韓國、香港、台灣和菲律賓推出網上平台，並計劃在年底前擴展到中國內地、新加坡和泰國。

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責任編輯：龍紀瑩

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